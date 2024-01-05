Koray Palaz’lı İskenderunspor’da hedef belli oldu

Ligin ilk yarısında çok iyi bir performans gösterdiklerini belirten tecrübeli teknik adam, takımıyla çıktığı 9 maçta 6 galibiyet 1beraberlik ve 2 de mağlubiyet alarak ligin ilk yarısını 32 puanla 5. sırada bitirdiklerini hatırlatarak şunları söyledi:

İskenderunspor un bir play off ve proje takımı olduğu için görevi kabul ettik. Oyuncularımız inanılmaz bir özveri ile çalıştılar. Verdiğimiz taktikleri sonuna kadar uyguladılar bunun da sahaya ve sonuca yansıdığını düşünüyorum. Oynadığımız 9 maçta tam 25 gol attık.

Antalya da 2. yarı hazırlıklarını sürdürüyoruz. Hedefimiz play off bölgesinde kalmak. Ligdeki en büyük hedefimiz bir üst lige çıkarak başarımızı taçlandırmak.

Bu doğrultuda ligi ikinci sırada bitirmek bizim için çok büyük bir başarı olacak. Tabii ki ligi şampiyon olarak tamamlayarak bir üst lige çıkmak daha da büyük başarı olacak. İkinci yarı öncesinde önemli oyuncularımızdan Enes ve Süleyman’ı kaybettik. Başka ayrılan oyuncularımız da oldu. Onların yerini dolduracak 3 tane oyuncu aldık. Takım olarak biraz gençleşmeye gittiğimiz ortada. Ancak mevcut oyuncu grubumuzla da çok iyi bir çalışma ortamı yakaladık. Oyuncularıma inanıyorum.

Önemli işler yaptılar, aramızda iyi bir bağ oluştu. Takımımın daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Bu oluşumda da başkanımız Hakan Bolat’ın büyük emeği var. Ayrıca 6 Şubattaki depremden oldukça etkilenen İskenderun halkına bir nebze de de olsa başarımızla tebessüm ettirebilecek bir takım oluşturmayı hedefliyoruz. İnşallah bunu başarırız.’