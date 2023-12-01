‘Kore’ olarak bilinen Hıdırağa Mahallesi’ne 'Huzur ve güven' operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin Hıdırağa Mahallesi'nde düzenlediği 'huzur ve güven' operasyonunda, tabanca ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
‘Kore’ olarak bilinen Hıdırağa Mahallesi’ne 'Huzur ve güven' operasyonu

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, 'Kore' olarak adlandırılan Hıdırağa Mahallesi'nde, huzur ve güvenin devam ettirilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi, silah, patlayıcı ve uyuşturucu madde bulunduranlara yönelik çalışma yaptı. Çalışmayla belirlenen 15 adrese bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda, ruhsatsız 3 tabanca, 60 tabanca mermisi, 4 tüfek, 22 tüfek kartuşu, 233,65 gram bonzai, 61 sentetik hap, 16,8 gram uyuşturucu hap, 1,2 gram esrar, 27 şişe sahte bandrollü olduğu değerlendirilen içki, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 22 bin 782 TL ele geçirildi.

Operasyonda, aralarında 'Uyuşturucu ticareti, hırsızlık, görevli memura mukavemet suçlarından aranan 4 kişinin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

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