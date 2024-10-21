Körfez borsaları düşüşte

Orta Doğu’daki gerilimler ve düşen petrol fiyatları, Körfez borsalarını olumsuz etkiledi. İsrail’in güney Beyrut’taki Hizbullah silah tesislerini vurmasının ardından, Körfez piyasaları düşüş yaşadı. İsrail ve Hamas ile Hizbullah’ın çatışmaları sürdürme vaatleri, bölgedeki durumu daha da gergin hale getirdi.

Suudi Arabistan’da (TASI) %0,2 geriledi. Özellikle ACWA Power hisseleri %1,8, Suudi Ulusal Bankası hisseleri ise %0,7 değer kaybetti. Petrol fiyatları, Çin ekonomisinin yavaşladığına dair verilerin ardından haftalık %7’den fazla bir düşüş yaşadı. Bu durum, petrol gelirine bağımlı ülkelerin mali dengelerini olumsuz etkiledi.

Katar’da (QSI) endeksi %1,1 düşüş gösterirken, en büyük banka olan Katar Ulusal Bankası %1,5 değer kaybetti. Mısır’da (EGX30) endeksi %2 gerilerken, Ticari Uluslararası Bankası %3,2 düştü. Bahreyn ve Kuveyt borsaları da hafif düşüşler yaşadı, ancak Umman endeksi %0,2 artış gösterdi.