Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ankara Keçiörengücü, Sivasspor'u konuk etti.

Golsüz eşitlikle sona eren maçın ardından Sivasspor 13 puana, Ankara Keçiörengücü de 11 puana yükseldi.

Mücadelesi sonrasındaki basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Keçiören zor bir deplasman. Ligin iyi takımlarından biri. Bence onlar da sezon başından beri beklentilere tam anlamıyla cevap alamadı. Onlar için de bizim için de kritik bir maçtı" dedi.

Maça iyi başladıklarını söyleyen Korkmaz, "Belki ilk 10 dakika içinde maçı bitirebilirdik, bulduğumuz net pozisyonlarla. Futbolda bu da var. Pozisyona girdiğinizde değerlendiremediğiniz zaman rakip de biraz ayılmaya başlıyor. Tahmin ettiğimiz gibi Ezeh üzerinden çok zorladılar. Pozisyon verme konusunda cömert değildik, bencildik. Savunma alışkanlığımız devam ediyor" diye konuştu.

Taraftarların tepkisini anladığını belirten Korkmaz, "Taraftarın isteklerini, arzularını ve reaksiyonlarını anlıyorum. Geçen maçta dediğim gibi onları dinlemeyeceğim. Görevimin başındayım, ne yaptığımı biliyorum. Sivasspor gibi bir kulübün teknik adamı kulüpten bu şekilde ayrılmaz" ifadelerini kullandı.

AĞÇAY: ÜZGÜNÜZ, 3 PUANI HAK ETMİŞTİK

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay ise beraberlik nedeniyle üzgün olduklarını dile getirdi.

Ağçay, "Üzgünüz, genel anlamıyla üstün oynadığımız bir maç. İkili mücadele, topla oynama, pas yapma sayısı, isabetli orta... Diouf ve Ezeh ile yakaladığımız net pozisyonlar ama sonuç yok. Bunun için çok üzgünüz" dedi.

Galibiyeti hak eden bir oyun ortaya koyduklarını belirten Ağçay, "Her puan değerli ama bugün 3 puanı hak edecek bir oyun oynadık. Oyuncularımı kutluyorum. Özellikle şans verdiğimiz oyuncularımız beni çok memnun etti" şeklinde konuştu.