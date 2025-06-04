Korku dolu anlar... Eve girince yılanla karşılaştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Korku dolu anlar... Eve girince yılanla karşılaştı

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Ciritmeydan Mahallesi Babalar Caddesi'nde bir evin içerisine yılan girdiğini fark eden ev sahipleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir evde görülen yılan paniğe neden oldu.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Ciritmeydan Mahallesi Babalar Caddesi'nde bir evin içerisine yılan girdiğini fark eden ev sahipleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yılanın saklandığı noktayı tespit edebilmek için evdeki eşyaları dışarı çıkardı.

Yapılan detaylı arama sonrası yılan bulunduğu yerden dikkatli bir şekilde yakalanarak çıkarıldı. Yılan daha sonra itfaiye ekiplerince alınarak bölgeden götürüldü.

Korku dolu anlar... Eve girince yılanla karşılaştı

Korku dolu anlar... Eve girince yılanla karşılaştı

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