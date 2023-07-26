Korku dolu anlar! İETT otobüsü alev alev yandı

İstanbul'da seyir halindeki İETT otobüsü alt geçitten geçtiği sırada alev aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken otobüs küle döndü.

Korku dolu anlar! İETT otobüsü alev alev yandı

İstanbul Ümraniye Dudullu’da saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda; Necip Fazıl Bulvarı’nda alt geçitte ilerlemekte olan İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Şoförünün durdurduğu otobüste bulunan şoför ile yolcular otobüsü terk etti. Otobüs kısa sürede alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken otobüste büyük çapta maddi hasar oluştu.

Olay yerinde bulunan kimi vatandaşlar otobüsü saran alevlerden yükselen dumanların arasından kaçmaya çalışırken kimi vatandaşlar ise cep telefonları ile yanan otobüsü kayda aldı.

CAN KAYBI OLMAMASI SEVİNDİRDİ

Yangın nedeniyle alt geçitten çevreye yoğun duman yayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken otobüste maddi hasar meydana geldi. Otobüsteki yolcular ve yangına tanık olan çevredekiler yangın nedeniyle panik yaşadı.

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