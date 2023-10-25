Korkudan titreyen Gazzeli çocuk artık gülüyor

İsrail'in hava saldırısı sebebiyle korkan ve şoka girip titrediği görüntülerle görenlerin yüreğini titreyen Gazzeli küçük çocuğun eğlendiği ve güldüğü anlara ait video izleyenleri gülümsetti
28 Ekim 2023 Cumartesi
İsrail'in hava saldırısı sebebiyle korkan ve şoka girip titrediği görüntülerle görenlerin yüreğini titreyen Gazzeli küçük çocuğun eğlendiği ve güldüğü anlara ait video izleyenleri gülümsetti
İsrail'in hava saldırısı sebebiyle korkan ve şoka girip titrediği görüntülerle görenlerin yüreğini titreyen Gazzeli küçük çocuğun eğlendiği ve güldüğü anlara ait video izleyenleri gülümsetti