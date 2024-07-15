Korkulan oldu ünlü banka iflas etti. Müşteriler ATM'lere akın etti

Düzenleme: Kaynak: ABC Gazetesi
Korkulan oldu ünlü banka iflas etti. Müşteriler ATM'lere akın etti

Küresel kriz etkisini iyice hissettirmeye devam ediyor. Philadelphia merkezli Republic First Bank'ın iflas bayrağını çıktı. Bankanın iflas etmesinin ardından müşteriler paralarını çekebilmek için bankanın ATM'lerine adeta akın etti.

Korona virüs salgınından sonra dünyanın bir çok ülkesini etkisi altına alan ekonomik kriz dev şirketleri bile iflas etmesine neden oluyor. İflastan yırtma durumu olan şirketler ise konkordato ilan ederek, borçlarını ödeyebilmek için hem hacizleri durduruyor hem de zaman kazanıyor.

Philadelphia merkezli Republic First Bank'ın iflas bayrağını çekti. First Republic Bank'ın tüm varlıklarının Fulton Bank'a satılacağı açıklandı. Fulton Bank ile First Republic Bank'ın bu konuda anlaşmaya vardıkları ve el sıkıştıkları belirtildi.

İflas eden First Republic Bank'ta parası bulunan vatandaşlar, çekim yapmak için ATM'lere akın etti. ATM'lerdeki paralar kuyruklar erimeden tükendei. Bu durum vatandaşlar arasında panik yaşanmasına neden oldu.

Dev bankanın iflasının maliyetinin 667 milyon dolar civarında olacağı tahmin ediliyor.

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