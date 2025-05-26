Korkunç cinayet: 13 yaşındaki çocuğa iple kıydılar!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Korkunç cinayet: 13 yaşındaki çocuğa iple kıydılar!

Kırşehir'de 13 yaşındaki Enes Öztaş, korkunç cinayete kurban gitti. Cesedi boş arazide iple boğulmuş halde bulundu.

Olay, dün Kırşehir Çiçekdağı ilçesi Boyalık Mahallesinde meydana geldi. Boş arazide hareketsiz bir kişinin olduğunu görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, isminin Enes Öztaş olduğu belirlenen çocuğun iple boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Enes Öztaş'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Enes Öztaş'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp, Akbıyıklı köyünde toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkunç cinayet: 13 yaşındaki çocuğa iple kıydılar!

Korkunç cinayet: 13 yaşındaki çocuğa iple kıydılar!

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