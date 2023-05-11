Korkunç ölüm. Karavanda yanarak can verdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, karavan tipi evde çıkan yangında İngiliz vatandaşı Hayley Louise Pearce, yaşamını yitirdi.

Korkunç ölüm. Karavanda yanarak can verdi

İHA’nın haberine göre, yangın, gece saatlerinde Gürece'de meydana geldi. Türk vatandaşı V.T.D ile İngiliz Hayley Louise Pearce isimli çiftin yaşadığı, karavan tipi evde gece saatlerinde elektrikli ısıtıcıdan yangın başladı. Yangını fark eden çift, kapıyı kırarak dışarı çıkmaya çalıştı. Türk vatandaşı V.T.D. hafif yaralı kurtulurken 55 yaşındaki Hayley Louise Pearce isimli İngiliz kadın, karavandan çıkamadı. Eşi, karavanın camını kırarak kadını kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Pearce, karavanda yanarak yaşamını yitirdi.

İhbarın ardından olay yerine sevk edilen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını söndürdü. Karavandan çıkarılan kadının cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Çiftin 2021 yılının Aralık ayında evlendiği ve ev kiraları yüksek olduğu için karavanda yaşadıkları öğrenildi.

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