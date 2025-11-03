Son yılların popüler estetik uygulamalarından masseter botoksu, uzman olmayan ellerde yapıldığında hastaların yüz hatlarını geri dönülmez şekilde olumsuz etkiledi.

Çene kaslarını (masseter) incelterek yüzü daha V şeklinde ve ince bir görünüme kavuşturmayı amaçlayan bu işlemin hatalı uygulamaları, bir dizi ciddi komplikasyonu beraberinde getirdi.

BİLİMSEL VERİLER ALARM VERDİ

Bilimsel araştırmalar, masseter botoksunda karşılaşılan komplikasyonların sanılandan daha yaygın olduğunu gösterdi.

2036 seanslık geniş çaplı bir çalışmanın sonuçları, hastaların yaklaşık %30'unda geçici çiğneme gücü azalması yaşandığını belgeledi.

Çalışmayı gerçekleştiren uzmanlar, yanlış dozaj veya enjeksiyon seviyesinin asimetri, aşağı sarkma ve hatta halk arasında "batık yanak" olarak bilinen subzigomatik hacim kaybı gibi ciddi sorunlara yol açtığını ifade etti.

Özellikle tekrarlanan ve yüksek dozlu uygulamaların potansiyel uzun vadeli etkileri de bilim dünyasının dikkatini çekti.

"Bone" dergisinde yayımlanan bir çalışmada, çene kaslarına botoks uygulanan laboratuvar hayvanlarında çene kemiğinde (mandibula) belirgin bir kemik kütlesi kaybı (osteopeni) gözlendiği aktarıldı. Bu durum, uzun süreli ve sık botoks kullanımının sadece kası değil, aynı zamanda kasın bağlı olduğu kemik yapısını da etkileyebileceği endişesini doğurdu.

YABANCI UZMANLARDAN KESKİN UYARILAR

Uluslararası alanda tanınmış dermatologlar ve plastik cerrahlar, kalifiye olmayan kişilerce yapılan uygulamaların sonuçlarının yıkıcı olabileceği konusunda sert uyarılarda bulundu.

New York'taki ünlü kozmetik cerrah Dr. Kenneth Steins, basına yaptığı açıklamada, "Masseter kası çevresinde gülümsemeyi sağlayan komşu kaslara yakın bir 'tehlike bölgesi' var. Botoksun bu bölgeye yayılması, istenmeyen yüz ifadelerine ve asimetrik bir gülümsemeye neden olabilir" sözlerini ifade etti.

Dr. Steins, bu tür komplikasyonların hastaların sosyal yaşamlarını derinden etkilediğini ekledi.

Paris merkezli dermatoloji uzmanı Prof. Dr. Gabrielle Dubois ise, botoksun potansiyel yan etkilerine dikkat çekti.

Prof. Dubois, nadir de olsa hatalı enjeksiyonun sinirlere etki ederek yutma güçlüğü (disfaji) gibi çok daha ciddi sistemik sorunlara neden olabileceğini belirterek, "Hekimin anatomi bilgisi ve enjeksiyon tekniği, sonucun estetik başarısından öte, hastanın güvenliği için hayati önem taşıyor" yorumunu yaptı.

Uzmanlar, uygulama yaptıracak kişilerin mutlaka alanında uzman, sertifikalı ve deneyimli hekimleri tercih etmesi gerektiğini, aksi takdirde estetik bir beklentinin kalıcı işlevsel ve görünüm bozukluklarına dönüşebileceğini vurguladı.