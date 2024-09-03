Korkutan motosiklet kazası. Yaralı sürücü ayakkabısını bırakıp kaçtı

Kırıkkale-Ankara D200 kara yolunda meydana gelen kazada, henüz kimliği belirlenemeyen bir sürücünün kullandığı 06 DZY 448 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi ve metrelerce sürüklendi. Yaşanan kazada motosiklet ağır hasar alarak kullanılmaz hale gelirken, sürücü yaralı halde olay yerinden kaçtı. Yol kenarında bulunan tek ayakkabı ve kaskın kaçan sürücüye ait olduğu düşünülüyor.

Bu sırada İ.Y. yönetimindeki 52 AFE 903 plakalı otomobil, sürüklenen motosiklete çarptı. Bu kazada da otomobilin sürücüsü İ.Y. ve yanında bulunan yolcu yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye sevk etti. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan trafik ekipleri, trafiği tek şeritten kontrollü olarak devam ettirdi. Kazaya karışan araçlar, incelemenin ardından çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kaçan motosiklet sürücüsünü bulmak için polis ve jandarma ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.