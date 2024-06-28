Korkutan rakam. Yüzde 37,5 arttı

Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nden kapanan ve kurulan şirket sayısı açıklaması...2024 Mayıs ayında kapanan şiriket sayısı bir geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,5 arttığı açıklanan verilerde gözler önüne serildi.

TOBB verilerine göre bu yılın ilk beş ayında 20237ün ilk beş ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 15,1 azaldığı ortaya çıktı. Gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 34,5 kurulan kooperatif sayısı yüzde 4,4 azaldı.

KURULAN ŞİRKET SAYISINDAKİ ARTIŞ

TOBB'dan açıklanan verilerde kurulan şirket sayısında çok az bir artışın olduğu ortaya çıktı. İşte o veriler kurulan şirket sayısında geçen yıla göre yüzde 0,3 artış gösterdiği görüldü.

KAPANAN ŞİRKET SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Açıklamadan belirtilen, Mayıs 2024’te, kapanan şirket sayısı 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 37,5 oranı dikkat çekti. Bu rakam kapanan kooperatiflerre yüzde 16,7 olarak açıklandı.

Mayıs ayında kurulan şirket sayısının yüzde 57,3 artış kaydettiği belirtilen açıklamada, gerçek kişi ticari işletme sayısının yüzde yüzde 68,9 kurulan kooperatif sayısı yüzd56,4 oranında arttığı belirtildi.

TOBB AÇIKLAMASI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin açıklamasında ayrıca şu noklara değinildi:

"Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 49,2 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 21,9 kapanan kooperatif sayısında yüzde7,1 artış gerçekleşmiştir.

"Mayıs 2024’te kurulan toplam 10.355 şirket ve kooperatifin yüzde 86,8’i limited şirket, yüzde 10,4’ü anonim şirket, yüzde 2,7’si ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 36,8’i İstanbul, yüzde 11,2’si Ankara, yüzde 6,1’i İzmir’de kurulmuştur. "