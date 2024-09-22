Korkutan sakatlık: Takım arkadaşları bile bakamadı

Cenova'nın orta saha oyuncusu Ruslan Malinovsky, Cumartesi günü Venedik'te oynanan Serie A maçında ciddi bir sakatlık yaşadı. Maçın ikinci yarısının başında, defansif bir müdahale sırasında bacağını burkan Malinovsky’nin ayak bileği kırıldı. Bu talihsiz olay, takım arkadaşlarının yüzlerinde derin bir endişe oluşturdu ve çoğu, durumu hazmedemeyerek başlarını ellerinin arasına aldı.

Genoa Kulübü, Malinovsky'nin sağ ayak bileğinde eklem çıkığı ve fibula kırığı olduğunu resmi olarak duyurdu. Bu sakatlık, Ukraynalı futbolcunun 14 Ekim’de Ukrayna'nın Çek Cumhuriyeti ile oynayacağı Milletler Ligi maçında forma giymesine engel olacak.

Astaga cedera horor Ruslan Malinovsky, gelandang Genoa. ????

GWS Malinovsky...pic.twitter.com/K3lu9qZXZ3 — Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) September 21, 2024

Cumartesi günkü karşılaşmada Genoa, Venezia’e 2-0 mağlup oldu. Malinovsky, bu sezonun başından itibaren takımın önemli oyuncularından biri olarak dikkat çekiyordu. Önceki yıllarda da Avrupa Şampiyonası'nda milli takım forması giymiş olan futbolcu, bu yıl ve üç yıl önce yapılan turnuvalarda da Ukrayna’yı temsil etti. Ayrıca, iki hafta önce Prag’da Çek Cumhuriyeti’ne karşı oynanan Uluslar Ligi maçında 3-2’lik mağlubiyette de yer almıştı.

Malinovsky, milli takımda 64 maça çıkarak 7 gol atmış bir oyuncu olarak, Ukrayna futbolunun önemli isimlerinden biri haline gelmiştir. Yaşadığı bu sakatlık, sadece kulübü değil, aynı zamanda milli takım için de büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Cenova taraftarları ve futbolseverler, Malinovsky’nin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını umuyor.

Yaşanan korkunç sakatlanma olayından sonra futbolcunun hastaneden bir fotoğrafını paylaşan Genoa'nın resmi X hesabı, takipçileriyle şu mesajı verdi:

"Oyuncu Ruslan Malinovskyi bu sabah sağ ayak bileğinden ameliyat oldu. Prof. Federico Santolini ve ekibinin gerçekleştirdiği operasyon mükemmel bir başarı ile sonuçlandı. Oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu ve önümüzdeki birkaç gün içinde Kulübün tesislerinde rehabilitasyona başlayacağı belirtildi."

Il giocatore Ruslan Malinovskyi è stato sottoposto in mattinata a intervento chirurgico alla caviglia dx. L’intervento, eseguito dal Prof. Federico Santolini e dalla sua equipe, è perfettamente riuscito. Il giocatore sta bene e inizierà nei prossimi giorni la riabilitazione… pic.twitter.com/V0g52udA7p — Genoa CFC (@GenoaCFC) September 22, 2024

RUSLAN MALİNOVSKY KİMDİR?

Ruslan Malinovsky, 4 Ocak 1993 tarihinde Ukrayna’nın Zaporijya şehrinde doğmuş profesyonel bir futbolcudur. Orta saha oyuncusu olarak görev yapan Malinovsky, futbol kariyerine Zaporijya’nın yerel takımlarında başladıktan sonra 2013 yılında Metalurg Zaporijya ile profesyonel sözleşme imzaladı. Ardından, 2016 yılında Belçika'nın Genk takımına transfer oldu ve burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

2019 yılında Atalanta’ya transfer olan Malinovsky, Serie A’da hızla yükselişe geçti. Takımının UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki başarısında önemli bir rol oynayan Ukraynalı futbolcu, hücum gücü ve şut becerisiyle tanınmaktadır. Atalanta’daki etkileyici performansı, onu uluslararası arenada da ön plana çıkardı.

Malinovsky, Ukrayna Milli Takımı’nın da önemli bir parçası olmuştur. 2018’de milli takıma çağrılan futbolcu, 64 kez milli formayı giymiştir ve bu süreçte 7 gol atmıştır. 2020 Avrupa Şampiyonası ve 2022 FIFA Dünya Kupası gibi büyük turnuvalarda görev alarak, takımının uluslararası başarılarına katkıda bulunmuştur.

Günümüzde Genoa’da mücadele eden Malinovsky, hem kulübü hem de milli takımı için kilit bir oyuncu olarak futbol kariyerine devam etmektedir. Sahada sergilediği mücadeleci oyun stili ve teknik yetenekleriyle, futbolseverlerin gözdesi olmaya devam etmektedir.