Korkuteli’nde zincirleme kaza: 2’si ağır 6 yaralı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

Korkuteli’nde zincirleme kaza: 2’si ağır 6 yaralı

Kaza, Büyükköy-Çaykenarı Mahallesi Naldöken yolu kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ziya Ö. yönetimindeki 07 MMF 38 Plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hamdi E. idaresindeki 07 RH 945 ve Muhammet S. yönetimindeki 07 BGD 895 plakalı araçla çarpıştı. 3 aracın karıştığı kazada sürücüler ile 07 MMF 38 plakalı otomobildeki Ayşe Ö., 07 BGD 895 plakalı araç içindeki Fatma S. ve Hilan T. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralan Ayşe Ö. ve Hilan T. ilk müdahalenin ardından Antalya’ya sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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