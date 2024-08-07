Korna sesi 5 katlı binayı yerle bir etti. Yer Elazığ!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Korna sesi 5 katlı binayı yerle bir etti. Yer Elazığ!

Elazığ’da depremlerde ağır hasar alan binanın yıkımı korna sesi ile gerçekleşti. 5 katlı binanın yerle bir olduğu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.

6 Şubat depremlerinin ardından depremin etkisi halen devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerinin etkilediği 11 ilde depremin üzerinden 1 buçuk yıl geçmesine rağmen hasarlı binaların yıkım işlemleri halen devam ediyor.

Elazığ Merkez Yeni Mahalle’de yıkımlarına devam edilen ağır hasarlı binalardan birini korna sesi ile yıktılar. 5 katlı binanın yıkımı sırasında uzunca basılan korna ile bina yerle bir oldu ortalık toz ile kaplandı. Bir vatandaş o sırada binanın yıkım anını cep telefonu ile an be an kaydetti.

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