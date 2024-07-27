Kornaya bastılar cezayı yediler

Kaynak: İHA
Kornaya bastılar cezayı yediler

Adana'da gereksiz korna çalan toplu taşıma araçlarına ceza yağdı. 1 saatlik çalışma sonucunda 24 sürücüye ceza yazıldı.

Adana polisinden korna denetimi...Trafikte gereksiz olarak çalınan kornaları radarlarına alan polisler toplu taşıma araçlarının 24 şoförünü ceza kesti.

Adana'da toplu taşıma araçlarının gereksiz korna basmasından dolayı trafik polisleri yaptığı 1 saatlik çalışmada sürücüleri ceza yağmuruna tuttu.

"FARKINDA BİLE DEĞİLİM" DEDİ CEZAYI YEDİ

Ceza yiyen bir sürücülerden biri, "Kornaya bastığımı bile farkında değilim" derken başka bir sürücü de, "Saatime yetişmeye çalıştığım için kornaya bastım” dedi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların toplu taşıma araçlarının gereksiz yere kornaya basması şikayetleri üzerine harekete geçti.

Trafik polisleri kentin işlek caddelerinden biri olan Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde 1 saat boyunca toplu taşıma araçlarının kural ihlallerine yönelik çalışma yaptı.

Polisler gereksiz korna çaldığı tespit edilen 24 sürücüye ceza kesti. Trafik polisleri ayrıca, kapıları açık şekilde ilerleyen 15 sürücüye, durak harici yolcu indiren 21 sürücüye ve emniyet kemeri kullanmayan 17 kişiye cezai işlem uyguladı.
Gereksiz korna çaldığı için ceza yiyen toplu taşıma sürücüsü Cumali Gürhan, "Gereksiz yere basmadım. Kornaya bastığımı bile farkında değilim” diyerek savunma yaptı.
Bir başka sürücü Mehmet Avcı ise, "Saatime yetişmeye çalıştığım için kornaya bastım” dedi.

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