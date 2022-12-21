Koronanın kardeşi virüs ortaya çıktı. Belirtileri çok benziyor

Mynet’te yer alan habere göre; İngiltere’de korona virüs benzeri semptomlara sahip olan yeni bir virüs türünün ortaya çıktığı öne sürüldü. Korona virüsle benzere semptomlara sahip yeni hastalık, ülkenin dört bir yanından insanların virüsten şikâyet ederek hastanelere akın edilmesine neden oldu. Korona virüs testi yaptıran çoğu kişinin test sonucu ise negatif çıktığı vurgulandı.

Sosyal medya kullanıcıları hesaplarından yaşadıkları hastalık deneyimini paylaşarak benzer durumu yaşayan kişileri sordu. İngiltere’de soğukların artmasıyla birlikte koronavirüsle benzer semptomlar gösteren yeni bir hastalık görülmeye başlandı. Söz konusu hastalığın yaygın semptomları arasında şiddetli öksürük, baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve nefes darlığı yer alıyor.

AŞILARA BÖYLE DİKKAT ÇEKTİ

Liverpool Yerel Tıp Komitesi sekreteri GP Dr Rob Barnett, Liverpool Echo'ya yaptığı açıklamada, “Yılın bu zamanında soğuk algınlığı ve diğer kış hastalıklarında her zaman bir artış görüyoruz, ancak çoğu insan tedavi olmaksızın kendiliğinden iyileşir. Covid-19 aşılarınızı düzenli olarak olmanız önemlidir ve bu kış sağlıklı kalmanıza yardımcı olması için grip aşınızı da mümkün olan en kısa süre içerisinde olabilirsiniz” sözlerini kullanması dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Soğuk algınlığının önceki yıllarla kıyaslandığında daha şiddetli ve zor geçtiğinin altını çizen haber spikeri Dan Walker sosyal medya paylaşımında, “Tamamen bilim dışı bir soru! Şu anda şimdiye kadarki en kötü ve en uzun süreki soğuk algınlığını yaşayan başka biri var mı?” İfadelerini kullandı.

Walker’in paylaşımının ardından gönderisinin yorum bölümü dolup taştı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bittiğini düşünüyorum ama saatler sonra yeniden geliyor ve beni mahvediyor” değerlendirmesini yaptı.

Bir başka sosyal medya kullanıcısının ise, “Aynı şey bende de var. Günün büyük bir bölümünde iyi oluyorum ama eve geldiğimde öksürüyorum, boğazım ağrıyor ve genel olarak kendimi çöp gibi hissediyorum” ifadelerini kullandığı görüldü.