3 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Korona bu ürünlerde günlerce kalıyor

İngiltere Gıda Standartları Ajansı yürüttüğü çalışma sonucunda, Covid virüsünün hazır gıda ürünlerinde ve ambalajlarında günlerce yaşayabildiğini duyurdu. Ancak virüsün tüketicilere bulaşma riskinin düşük olduğunun altı çizildi.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 16:59
Takip Et

Korona virüsü hazır gıda ürünlerinde günlerce kalabiliyor ancak bulaşma riski düşük

Korona bu ürünlerde günlerce kalıyor
+
Aa
-

DHA’nın haberine göre; Teste tâbi tutulan gıdalar, genellikle süpermarket raflarında veya şarküteri tezgâhlarında açıkta satılan ve yıkanması zor veya pişirmeden tüketilen gıdalardan seçildi. Virüsün bulaştırılmasından sonraki ilk 24 saatte virüs miktarında önemli bir düşüş oldu ancak biber, ekmeğin dış yüzeyi, jambon ve peynir gibi gıdalarda birkaç gün boyunca virüs tespit edildi.

İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), Covid-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsünü gıdaların yüzeylerine ve ambalajlarına yapay olarak bulaştırarak bir çalışma yaptıklarını duyurdu.

ZEYTİN ÜZERİNDE BİRKAÇ DAKİKA YAŞABİLDİ

FSA açıklamasında, “Bulaşıcı virüs, dilimlenmiş jambon ve cheddar peyniri gibi yüksek doymuş yağ ve yüksek proteinli yiyeceklerde en az 7 gün hayatta kaldı” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan zeytin ve elma gibi gıdalarda doğal bulunan biyoaktif kimyasallar nedeniyle virüsün birkaç dakika yaşadığı belirtildi. Yumurtayla kaplı hamur işi veya çikolata ürünlerinde ise bu etkinin daha az olduğu, bu sebeple virüsün birkaç saat yaşadığı kaydedildi.

FSA çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada “Hem soğutulmuş hem de çeşitli bağıl nem seviyelerindeki ortam koşullarında, bazı gıdalar ve gıda ambalaj malzemeleri bulaşıcı virüsü önemli bir süre boyunca koruyabilir” diyerek virüsün gıdalara doğal yolla değil yapay olarak bulaştırıldığını dikkate alınması gerektiğini vurguladı. FSA bu sebeple virüsün bulaşma riskinin düşük olduğunu kaydetti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
1
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
﻿Motorine zam 
2
﻿Motorine zam 
﻿Motorine zam 
﻿Fenerbahçe Beko Madrid'e kayıp
3
﻿Fenerbahçe Beko Madrid'e kayıp
﻿Fenerbahçe Beko Madrid'e kayıp
﻿ Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek hamle. Avrupa Birliği ülkeleri petrole tavan fiyat konusunda uzlaştı
4
﻿ Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek hamle. Avrupa Birliği ülkeleri petrole tavan fiyat konusunda uzlaştı
﻿ Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek hamle. Avrupa Birliği ülkeleri petrole tavan fiyat konusunda uzlaştı
﻿Uzman isim asgari ücrette net rakamı açıkladı. Milyonların gözü kulağı tespit komisyonundan gelecek haberde
5
﻿Uzman isim asgari ücrette net rakamı açıkladı. Milyonların gözü kulağı tespit komisyonundan gelecek haberde
﻿Uzman isim asgari ücrette net rakamı açıkladı. Milyonların gözü kulağı tespit komisyonundan gelecek haberde
﻿Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
6
﻿Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
﻿Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
﻿Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddia edilmişti... Özgür Demirtaş’tan ilk açıklama geldi
7
﻿Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddia edilmişti... Özgür Demirtaş’tan ilk açıklama geldi
﻿Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddia edilmişti... Özgür Demirtaş’tan ilk açıklama geldi
﻿Kocaeli'de otomobil tıra çarptı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
﻿Kocaeli'de otomobil tıra çarptı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
﻿Kocaeli'de otomobil tıra çarptı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
﻿Okul önündeki şüpheli valiz paniği
﻿Okul önündeki şüpheli valiz paniği
﻿Okul önündeki şüpheli valiz paniği
﻿Ablasını sokak ortasında av tüfeğiyle vurdu
﻿Ablasını sokak ortasında av tüfeğiyle vurdu
﻿Ablasını sokak ortasında av tüfeğiyle vurdu
﻿Ressam Sertap Yeğin: Varlık nedeninin sorgulanması erdemli olma çabasını getirir
﻿Ressam Sertap Yeğin: Varlık nedeninin sorgulanması erdemli olma çabasını getirir
﻿Ressam Sertap Yeğin: Varlık nedeninin sorgulanması erdemli olma çabasını getirir
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.