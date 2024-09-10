"Korona yasakları genç kızların beynini yaşlandırdı"

Washington Üniversitesi'nden bilim insanları, 2018'de 9 ila 17 yaşları arasındaki 160 genç üzerinde başladıkları çalışmayı 2021-2022 yıllarında, bu gençler 12 ila 16 yaşlarındayken yeniden değerlendirdi. Araştırmacılar, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) kullanarak beyin gelişimlerini inceleyip salgın dönemindeki değişimleri analiz etti. Sonuçlara göre, genç kızların beyinleri beklenenden ortalama 4,2 yıl, genç erkeklerin beyinleri ise 1,4 yıl daha fazla yaşlandı.

Her iki grubun da beynin görme işlevini etkileyen bölgesinde erken yaşlanma gözlemlendi. Ancak, genç kızların beyinlerindeki değişimler, duyguların işlenmesi, yüz ifadelerinin yorumlanması ve dilin anlaşılması gibi iletişim için kritik öneme sahip 30 farklı bölgede yoğunlaştı.

Washington Üniversitesi Öğrenme ve Beyin Araştırmaları Enstitüsü yöneticisi Prof. Dr. Patricia Kuhl, genç kızların sosyal gruplara ve etkileşimlere, sinirsel ve duygusal gelişimleri için genç erkeklerden daha fazla bağımlı olduklarını belirtti. Kuhl, bu farklılıkların beyinlerindeki değişimlerin nedenini açıklayabileceğini söyledi.

Araştırmada, gençlerin beyinlerindeki bu değişimlerin ruh sağlığı ve öğrenme yetenekleri üzerindeki etkileri henüz kesinleşmedi, ancak uzmanlar bu durumun olumsuz sonuçlar doğurabileceği konusunda endişeli.