Korona yayması için üretilen bin fare kaçak laboratuvarda ele geçirildi

California’da bir depoda koronavirüs kapıp yayması için biyomühendislik yoluyla tasarlanan bin farenin bulunduğu yasadışı bir laboratuvar ortaya çıkarıldı.

Korona yayması için üretilen bin fare kaçak laboratuvarda ele geçirildi

The Independent'ın aktardığı habere göre, California’da ortaya çıkarılan laboratuvarda HIV, Hepatit, E Koli, sıtma, uçuk virüsü ve koronavirüs gibi bulaşıcı ajanslar bulundu.

"BÖYLESİ BİR KEŞİF GÖRMEDİM"
Laboratuvar Fresno yakınlarındaki Reedley şehrinde bulundu. Reedley Belediye Başkanı Nicole Zieba, yerel yayıncı KRON4'a yaptığı açıklamada, 20 yıllı aşkın kamu hizmetinde böylesi bir keşifle karşılaşmadığını söyledi. Zieba, ''Bu olağandışı bir durum. 25 yıldır yönetimdeydim. Bunun gibi bir şey görmedim'' dedi.

covid-fare.jpg

NBC News'in aktardığına göre; deponun bazı odalarında çok sayıda sıvı kabı ve muhtelif ekipman bulundu. Fresno Bölge Halk Sağlığı personeli, kan, doku ve başkaca vücut sıvısı örnekleri ve serumlar ile etiketsiz sıvı ve şüpheli biyolojik materyalleri içeren binlerce küçük şişe de tespit etti.

independent.jpg

Yetkililer bir depoda yasadışı faaliyet gösteren bir laboratuvarı fark eder etmez CDC, FBI ve California Halk Sağlığı Departmanı'nı bilgilendirdi. Yaklaşık 800 fareye veteriner tavsiyesi üzerine ötanazi uygulandı. Yaklaşık 175 tanesi ise polis tarafından bulunduklarında ölüydü.

Öne Çıkanlar
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Çinlilerin değiştirdiği Ergenekon destanı ve bozkurt
Çinlilerin değiştirdiği Ergenekon destanı ve bozkurt
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
Son Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçim uyarısı: Asıl zamları o zaman göreceksiniz Güncel
Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçim uyarısı: Asıl zamları o zaman göreceksiniz
Adıyaman’daki orman yangını söndürüldü Güncel
Adıyaman’daki orman yangını söndürüldü
Fransa’dan sert çıkış: Darbecilerin yarına kadar zamanı var Dünya
Fransa’dan sert çıkış: Darbecilerin yarına kadar zamanı var
Norwich City'den flaş Rashica kararı. Galatasaray taraftarını sevindirecek gelişme Spor
Norwich City'den flaş Rashica kararı. Galatasaray taraftarını sevindirecek gelişme
Güldür Güldür Show'da flaş ayrılık Magazin
Güldür Güldür Show'da flaş ayrılık
Fahrettin Koca'dan vatandaşlara kritik uyarı Güncel
Fahrettin Koca'dan vatandaşlara kritik uyarı
74 yaşındaki kadını sopalarla darp ettiler. O anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı Güncel
74 yaşındaki kadını sopalarla darp ettiler. O anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı