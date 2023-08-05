Korona yayması için üretilen bin fare kaçak laboratuvarda ele geçirildi

The Independent'ın aktardığı habere göre, California’da ortaya çıkarılan laboratuvarda HIV, Hepatit, E Koli, sıtma, uçuk virüsü ve koronavirüs gibi bulaşıcı ajanslar bulundu.

"BÖYLESİ BİR KEŞİF GÖRMEDİM"

Laboratuvar Fresno yakınlarındaki Reedley şehrinde bulundu. Reedley Belediye Başkanı Nicole Zieba, yerel yayıncı KRON4'a yaptığı açıklamada, 20 yıllı aşkın kamu hizmetinde böylesi bir keşifle karşılaşmadığını söyledi. Zieba, ''Bu olağandışı bir durum. 25 yıldır yönetimdeydim. Bunun gibi bir şey görmedim'' dedi.

NBC News'in aktardığına göre; deponun bazı odalarında çok sayıda sıvı kabı ve muhtelif ekipman bulundu. Fresno Bölge Halk Sağlığı personeli, kan, doku ve başkaca vücut sıvısı örnekleri ve serumlar ile etiketsiz sıvı ve şüpheli biyolojik materyalleri içeren binlerce küçük şişe de tespit etti.

Yetkililer bir depoda yasadışı faaliyet gösteren bir laboratuvarı fark eder etmez CDC, FBI ve California Halk Sağlığı Departmanı'nı bilgilendirdi. Yaklaşık 800 fareye veteriner tavsiyesi üzerine ötanazi uygulandı. Yaklaşık 175 tanesi ise polis tarafından bulunduklarında ölüydü.