Koronavirüs aşısıyla ilgili kötü haber geldi

Yeni bir araştırma, yeni Kovid-19 hatırlatma dozlarının alt varyantlara karşı sınırlı koruma sağladığını ortaya koydu. Çalışma, hem orijinal Kovid-19 virüsüne hem de yeni Omicron varyantlarına karşı koruma sağlayan iki değerlikli hatırlatma dozlarının, normal tek değerlikli hatırlatma dozlarından yalnızca biraz daha fazla koruma sağladığını gösterdi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 14 Eylül ve 11 Kasım arasında yeni hatırlatma dozlarını alan, bağışıklık sistemi baskılanmamış 18 yaş ve üzeri kişilere ait 360 binden fazla sağlık kaydını analiz etti. Bunun sonucunda dozların semptomatik enfeksiyonların yüzde 40 ila 60'ına karşı koruma sağladığı tespit edildi. CDC'de görev alan epidemiyolog Dr. Ruth Link-Gelles, CNN'e yaptığı açıklamada, "Bu koruma yüzde 100 değil ama yine de bir şeydir" şeklinde konuştu.

Link-Gelles, hatırlatma dozlarının yüzde 90 ila 100 oranındaki koruma başarısının 2020'de ilk kez piyasaya sürüldüklerinde görüldüğünü, daha sonra Delta varyantına karşı yüzde 70'e ve nihayetinde Omicron'a karşı yüzde 50'ye düştüğünü söyledi.

Epidemiyolog, "Bence burada gördüğümüz şey, iki değerlikli aşının gerçekten de geçmişteki hatırlatma dozlarından hemen sonra görebileceğimiz türden bir etkinliği size geri getirdiği. Ve bu harika bir şey. Biz de bu noktaya ulaşmasını istiyorduk" diye açıkladı.

Ölüme ve hastaneye yatışa karşı korumaya ilişkin çalışma sonuçları henüz açıklanmazken, öte yandan, Link-Geller, maske ve sosyal mesafenin geçmişte kalmadığını, Kovid enfeksiyonlarından korunmada daha iyi sonuçlar elde etmek için güncel aşılarla birlikte kullanılabileceğini söyledi.

CNN'e yaptığı açıklamada bilim insanı, "Özellikle de seyahat etme, yaşlı akrabalarınızla ve savunmasız insanlarla vakit geçirme olasılığınızın yüksek olduğu tatillere girerken..." diye ekledi.

"Bence enfeksiyondan ve dolayısıyla virüsü sevdiklerinize bulaştırmaktan bir miktar korunmak, hiç korunmamaktan daha iyidir."

Bir önceki dozdan çok az koruma kaldığı takdirde, iki değerlikli hatırlatma dozlarının son aşıdan 8 ay sonra sağlamaya devam ettiği koruma oranının yüzde 56 olduğu da tespit edildi.

Öte yandan, son aşı dozunu iki değerlikli hatırlatma dozlarından iki ila üç ay önce almış olan 18 ila 49 yaşındaki kişilerde koruma oranı yalnızca yüzde 30, 65 yaş ve üzeri kişilerde ise yalnızca yüzde 28'di.

CNN'in aktardığına göre, ABD'de yaşayanların yalnızca yüzde 11'i BA.4 ve BA.5 adlı Omicron alt varyantlarına karşı hatırlatma dozu aldı.