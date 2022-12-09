Koronavirüs grip ve alerjiden nasıl ayırt edilir?

Alerji virüs enfeksiyonlarından farklıdır. Alerji oluşum mekanizması, virüs enfeksiyonlarından farklıdır. Fakat bazı belirtileri virüs enfeksiyonu ile karıştırılabilir.

Bunlardan en çok karıştırılabilecek olan saman nezlesi denilen, bahar aylarında özellikle çeşitli ağaçların polenlerine karşı oluşan alerjidir.

Bunlar göz ve burun mukozası ile temas halinde olduğu zaman kişide nezleye benzer belirtiler gösterir. Kişinin gözleri yaşarıp, kızarabilir.

Hapşırık nöbetleri şeklinde kişide belirtiler görülebilir. Virüs enfeksiyonlarında ise bulanan bazı belirtiler alerjide kendini göstermeyebilir.

Örneğin; kişide ateş görülmesi alerji belirtilerinde rastlanmaz. Grip, koronavirüsü gibi viral enfeksiyonlarda görülen aşırı halsizlik, yorgunluk, kas ve boğaz ağrısı gibi belirtiler de alerjik durumlarda görülmez.