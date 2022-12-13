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Koronanın kaynağı için o mağarayı gösterdiler. Bilim dünyasından yeni iddia

İngiliz bir bilim insanı Covid-19'un kaynağının Tayland'daki bir mağara olduğunu iddia etti.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 15:26
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Koronavirüsün kaynağının Tayland'daki bir mağara olduğu iddia edildi

Koronanın kaynağı için o mağarayı gösterdiler. Bilim dünyasından yeni iddia
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NTV’de yer alan bilgilere göre, ABD Ulusal Alerji ve Sağlık Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci'nin yakın arkadaşı olan ve Çin'deki Wuhan Teknoloji Enstitüsü'nü fonlayan Dr. Peter Dazsak, yarasalarla dolu mağaradan çeşitli paylaşımlar yaparak, burayı pandeminin nükleer çekirdeği olarak tanımladı.

Daszak, daha önce Covid-19’un Wuhan’daki laboratuvardan çıktığına dair teorilerin komplo teorisi olduğunu öne sürmüştü.

İKİ BUÇUK MİLYON YARASA ETRAFIMDA

Daszak, geçen hafta Twitter’da yaptığı paylaşımda Tayland’daki Ratchaburi Mağarası’nın derinliklerinde görüldü. 2,5 milyon yarasanın etrafında olduğunu söyleyen virolog, Covid-19’un kaynağının bu mağara olduğunu belirterek, “Bu mağara viral aktivitenin nükleer çekirdeğidir” dedi.

YARASALARI İNCELİYOR

ABD’de yaşayan bir İngiliz olan Dr. Dazsak, yarasalardan birini beslediği bir fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı. Virolog, ekibiyle birlikte Asya’daki yarasaları inceleyen bir araştırma yaptığını sözlerine ekledi.

Diğer taraftan Dr. Daszak’ın kurduğu bir vakıf olan EcoHealth Alliance daha önce Wuhan Teknoloji Enstitüsü’ndeki bir araştırmayı fonlandığı için eleştirilmişti. Öte yandan Dr. Dazsak, pandeminin kaynağının Wuhan Teknoloji Enstitüsü’nün Covid-19 pandemisinin kaynağı olduğu iddialarını örtbas etmeye çalıştığı iddialarına ilişkin Twitter hesabında verdiği yanıtta, “Basının ve insanların kendisinin mağaralarda yarasalarla birlikte çalışmasına takıldığını anlamadığı”nı belirterek, medyanın yıllardır pandeminin asıl kaynağı olan mağaralar yerine laboratuvarlara odaklandığını vurguladı.

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