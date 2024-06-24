Korsan taksici yolun ortasında kadını arabadan attı. İstanbul’un göbeğinde dehşet anları

Kaynak: İHA
Korsan taksici yolun ortasında kadını arabadan attı. İstanbul’un göbeğinde dehşet anları

İstanbul’da E-5 Karayolunun ortasında dehşet anları yaşandı. Bir korsan taksici, kadın yolcuyu yolun ortasında atarak yola devam etti. Taksicinin teşhircilik yaptığı ve olayı cep telefonu ile çekmek isteyen kadını araçtan attığı öğrenildi.

İstanbul Arnavutköy’de telefon uygulamasından korsan taksi çağıran Aslıhan A. bir süre sonra gelen taksiye bindi. Kadın yolcu, taksicinin konuşma çabalarını yanıtsız bırakan kadın yolculuğa devam etti.

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Bir süre sonra sürücü kadından peçete istedi. Kadın yolcu yanına baktığında ise sürücünün teşhircilik yaptığını gördü. O anları cep telefonu ile kaydetmek isteyen kadına taksici müdahale edince arbede çıktı. Mecidiyeköy’de kadın yolcuya ağır hakaretler eden taksici, araç yavaşlayınca kadını arabadan dışarı attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay sonrası aradığı arkadaşı ile hastaneye giden kadın yolcu sonrasında ise polise giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri korsan taksi şoförünün kimliğini tespit ederek yakaladı.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

Emniyette ifadesi alınan Ersin A., hakkında “cinsel taciz”, “kasten yaralama” ve “tehdit-hakaret” suçundan adli işlem yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahsı adli makamlarca adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Ayrıca “Korsan Taksicilik” yaptığı tespit edilen sürücü Ersin A.'ya 32 bin 233 lira, yolcu Aslıhan A.'ya ise korsan taksi kullanmaktan 2 bin 143 lira idari para cezası uygulandı. Ersin A.‘nın aracı ise trafikten men edilerek emniyet otoparkına çekildi.

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