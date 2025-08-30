Korsan yayın izleyenler beş kuruşsuz kalıyor! 90 dakikalık keyif hüsrana dönüşüyor…

Yasa dışı şekilde internet üzerinden ücretsiz dizi, film ve spor müsabakalarını izleyenlerin hesabı bir gecede boşaltıldı. 46 kişinin banka hesaplarından toplam 14 milyon 714 bin 354 lira çaldığı belirlendi. İstanbul merkezli 21 ildeki operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 27'si tutuklandı.

YASA DIŞI ŞEKİLDE YAYINLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu’nun talimatıyla, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, 'İnat Box' isimli uygulamanın cep telefonlarına indirilerek, uygulama üzerinden ücretli dizi, film ve spor müsabakalarının yasa dışı şekilde yayınlandığı tespit edildi.

14 MİLYON 714 BİN 354 LİRA HAKSIZ KAZANÇ ELDE EDİLDİ

Şüphelilerin, zararlı yazılım aracılığıyla özellikle gece saatlerinde uygulamayı kullanan kişilerin internet bankacılığı hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları belirlendi. Bu yöntemle 46 kişinin banka hesaplarından toplam 14 milyon 714 bin 354 lira haksız kazanç elde edildi.

HTS KAYITLARI ELE VERDİ

Soruşturma kapsamında yapılan finansal analiz, banka kamera kayıtları, HTS ve baz istasyonu sinyal incelemeleri sonucunda 75 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 7’sinin cezaevinde, 1’inin ise yurtdışında bulunduğu öğrenildi.

21 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çalışmaların ardından 26 Ağustos’ta İstanbul merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 67 şüpheliden 43’ü gözaltına alındı. Şüphelilerden 10’u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 33 şüpheli Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılığa çıkarılan şüphelilerden 27’si tutuklama, 4’ü ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe sorguları yapılan 27 şüpheli tutuklandı.