Koşarak duvara tırmandı 8 metrede mahsur kaldı! Fenomen olma uğruna...

Antalya’da Ukrayna asıllı Türk vatandaşı İ. B. (17), sosyal medya hesabına hikaye videosu çekmek amacıyla kapalı basketbol sahasının duvarlarına tırmandı.

Muratpaşa ilçesine bağlı Haşimişcan Mahallesi üzerinde Işıklar Caddesi üzerinde gece saatlerinde yaşanan olayda, bir süre sonra tırmanarak çıkmaya devam eden İ. B., yaklaşık 8 metre yüksekliğe geldiğinde geriye dönemedi. Beton duvarlara tutunup arkadaşının yardım çağırmasını isteyen İ.B., ekipleri beklemeye başladı.

112 Acil Çağrı Merkezine durumun bildirilmesi sonrası olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla genci bulunduğu yerden kurtardı.

"BEN OLSAM ÇIKMAZDIM"

Tüm bu olanları ise kayda alan arkadaşı Kaan B., “Instagram’a hikaye çekmek için koşarak buraya tırmandı. Orada kalınca 'inemiyorum, itfaiyeyi ara' diye bağırmaya başladı. Ben olsam çıkmazdım. Böyle olmayın” dedi.