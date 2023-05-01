Kösedağ beyaza büründü

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki 3 bin 433 metre yüksekliğe sahip Kösedağ, kar yağışıyla beyaza büründü.

Kösedağ beyaza büründü

İl ve ilçe merkezinde sağanak, yüksek kesimlerde ise kar etkili oldu.

Doğa tutkunlarının vazgeçilmezi haline gelen 3 bin 433 rakımlı Kösedağ da mayıs ayında karla kaplandı.

Kösedağ'ın karla kaplı görüntüsü ilçenin farklı noktalarından görüntülendi.

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