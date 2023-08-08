KOSGEB’den Yalın Dönüşüm Desteği

Türkiye'nin imalat sanayisinin yalın dönüşüm yoluyla verimlilik artışına katkı sağlamak amacıyla geliştirilen "KOSGEB Yalın Dönüşüm Desteği" hayata geçirildi.

KAYNAK: AA
KOSGEB’den Yalın Dönüşüm Desteği

Türkiye'nin imalat sanayisinin yalın dönüşüm yoluyla verimlilik artışına katkı sağlamak amacıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü ile KOSGEB işbirliğinde geliştirilen "KOSGEB Yalın Dönüşüm Desteği" hayata geçirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Mehmet Fatih Kacır, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Sürdürülebilir büyümenin anahtarı verimliliği, ülkemizin tamamına yayarak işletmelerimizin gelişimine rehberlik edeceğiz." ifadesini kullandı.

Müşteri ve iç değişkenliği aynı anda azaltarak israfı ortadan kaldıran yalın üretim yaklaşımı, işletmelerin verimlilik odaklı gelişimlerini sağlayarak rekabet güçlerini artırmayı hedefliyor.

KOSGEB Yalın Dönüşüm Desteği hakkında bilgi vermek ve model fabrikalarda gerçekleştirilen yalın dönüşüm uygulamalarını tanıtmak amacıyla ilki 8 Ağustos'ta Konya ve Karaman'da olmak üzere, 26 ilde toplam 30 toplantı düzenlenecek.

Hizmet türleri bazında destek oranı ve üst limitleri şöyle:

"- Yalın Olgunluk Değerlendirme Analizi Hizmeti için destek oranı yüzde 100 ve destek üst limiti 10 bin lira.

- Model Fabrika Eğitim-Danışmanlık Hizmeti için destek oranı yüzde 80 ve destek üst limiti 70 bin lira.

- Model Fabrika Öğren-Dönüş Programı Hizmeti için destek oranı yüzde 80 ve destek üst limiti 150 bin lira.

- Destek programı süresince desteğin toplam üst limiti 200 bin lira."

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