Koşu bandında dengesini kaybetti! Genç kadın spor salonunda 3. kattan aşağı düştü

Düzenleme: Serkan Talan
Koşu bandında dengesini kaybetti! Genç kadın spor salonunda 3. kattan aşağı düştü

Endonezya'da 22 yaşındaki Fathiya Nur Eka Rahma, önce koşu bandından ve ardından spor salonunun üçüncü katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasınca kaydedilen korkunç anlar, sosyal medyada gündem oldu.

Fathiya Nur Eka Rahma, egzersiz yapmak amacıyla kız kardeşi ve arkadaşıyla birlikte geçen salı günü öğle saatlerinde, Endonezya'nın Borneo adasındaki Batı Kalimantan eyaletinin başkenti Pontianak'taki K-Gym isimli spor salonuna gitti.

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Rahma, koşu bandında egzersiz yaparken dengesini kaybetti ve üçüncü katın penceresinden aşağı düştü. Bhayangkara Hastanesine kaldırılan Rahma, kurtarılamadı.

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Kadının koşu bandında düşmeden önceki son anlarını gösteren görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

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Pontianak Polis Teşkilatı Kriminal Soruşturma Birimi Şefi Komiser Antonius Trias Kuncorojati, yazılı bir açıklama yaparak, "Evet, bu öğleden sonra gerçekleşti. Otopsi sırasında, ölmüş olmasına rağmen başından hala kan sızıyordu. Ayrıca kafasında çatlaklar ve vücudunun dört bir yanında morluklar vardı." dedi.

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Genç kadının otopsi sonuçlarına göre, vücudunun birçok yerinde ciddi yaralanmalar tespit edildi. Bunlar arasında sol ve sağ alında morluklar, yanaklarda ve kafada çatlaklar bulunuyordu. Rahma'nın ölüm sebebi olarak kafatasındaki çatlaklar gösterildi.

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Fathiya Nur Eka Rahma, 2020 yılında Tanjungpura Üniversitesi'nin (Untan) İngilizce Dil Eğitimi Çalışma Programı FKIP'ten mezun olmuştu. FKIP, Rahma'nın vefatı nedeniyle taziyelerini sundu.

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