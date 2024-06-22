Koton'dan ilk çeyrek açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Koton'dan ilk çeyrek açıklaması

Koton, 2024 yılı ilk çeyrek finansallarını paylaştı. Mayıs başında Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan Koton ilk çeyrekte yurt içi cirosu 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 9 artırdı.

Giyim sektörünün önemli oyuncularından Koton, 2024 yılının ilk çeyrekteki finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre yılın ilk üç ayında Koton'un Türkiye Mağazacılık reel cirosunda yüzde 14'lük büyüme yaşandı.

10 Mayıs'ta İstanbul Borsası'nda işlem görmeye başlayan şirket, yurt içi cirosunu 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 9 arttı.

Koton Konsolide brüt kârı 2023 yılının aynı çeyreğine kıyasla yüzde 14,5 reel büyüme kaydetti, 2 milyar 177 milyon TL’ye ulaştı. Şirketin brüt kâr marjı ise 5,3 puan artarak yüzde 48,5 seviyesine yüskeldi. Koton’un ana pazarı durumundaki Türkiye’de ise brüt kâr marjı 7 puan artarak yüzde 53 seviyesine ulaştı.FAVÖK 2023 yılı aynı dönemine kıyasla yüzde 32, FAVÖK marjı ise 3,8 puan arttı.

Son Haberler
Seyhan Nehri’nin rengi değişti. Bu görüntünün sebebi ne? Gündem
Seyhan Nehri’nin rengi değişti. Bu görüntünün sebebi ne?
Trabzonspor'a şok. Beşiktaş Onuachu için servet teklif etti Spor
Trabzonspor'a şok. Beşiktaş Onuachu için servet teklif etti
Gaziantep'te şiddetli rüzgar yemekhanenin çatısını uçurdu Yerel Haberler
Gaziantep'te şiddetli rüzgar yemekhanenin çatısını uçurdu
Köpekle otobüse binen yolcuya büyük tepki! İnerken hakaret edip ölüm tehditleri yağdırdı Gündem
Köpekle otobüse binen yolcuya büyük tepki! İnerken hakaret edip ölüm tehditleri yağdırdı
Fabrikada feci kaza Gündem
Fabrikada feci kaza
Yunus Akgün havalara uçtu Spor
Yunus Akgün havalara uçtu
Devlet vatandaşın arazisine el koyuyor. 2 ilde arazisi olanlar yandı. Karar çıktı Gündem
Devlet vatandaşın arazisine el koyuyor. 2 ilde arazisi olanlar yandı. Karar çıktı