Koton'dan ilk çeyrek açıklaması

Giyim sektörünün önemli oyuncularından Koton, 2024 yılının ilk çeyrekteki finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre yılın ilk üç ayında Koton'un Türkiye Mağazacılık reel cirosunda yüzde 14'lük büyüme yaşandı.

10 Mayıs'ta İstanbul Borsası'nda işlem görmeye başlayan şirket, yurt içi cirosunu 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 9 arttı.

Koton Konsolide brüt kârı 2023 yılının aynı çeyreğine kıyasla yüzde 14,5 reel büyüme kaydetti, 2 milyar 177 milyon TL’ye ulaştı. Şirketin brüt kâr marjı ise 5,3 puan artarak yüzde 48,5 seviyesine yüskeldi. Koton’un ana pazarı durumundaki Türkiye’de ise brüt kâr marjı 7 puan artarak yüzde 53 seviyesine ulaştı.FAVÖK 2023 yılı aynı dönemine kıyasla yüzde 32, FAVÖK marjı ise 3,8 puan arttı.