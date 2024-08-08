Kötü kokunun sebebi ceset çıktı

Denizli’nin Çivril ilçesinde kötü koku şikayeti üzerine adrese giden jandarma ekipleri, bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı.

Çivril ilçesi Kıralan Mahallesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre; mahalle sakinlerinin bir evden gelen kötü koku şikayeti üzerine bölgeye jandarma ekipleri gönderildi.

Adrese gelerek kontrol eden jandarma ekipleri eve girdikleri sırada bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Muhammet Başkaya’ya ait olduğu değerlendirilen cenaze otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden kişinin kimliği ve ölüm nedeninin ise otopsinin ardından kesinlik kazanacağı ifade edildi.