Kovid-19'un yeni varyantı 2 ülkede daha görüldü

Editör: Sami Gürel

Dünya Sağlık Örgütü yetkilisine göre, İsrail, Danimarka, ABD ve Birleşik Krallık'ın yanı sıra İsviçre ve Güney Afrika'da da BA.2.86 adı verilen yüksek oranda mutasyona uğramış bir COVID-19 varyantı tespit edildi.

Omikron kolu, 2023'ün çoğunda baskın varyant olan XBB.1.5 ile karşılaştırıldığında virüsün önemli kısımlarında 35'ten fazla mutasyon taşıyor. Bu sayının, selefine kıyasla rekor enfeksiyonlara neden olan omikron varyantıyla kabaca eşit olduğu anlamına geldiği açıklandı.

İlk kez 24 Temmuz'da Danimarka'da, ağır hastalanma riski taşıyan bir hastayı enfekte eden virüsün dizilenmesinin ardından tespit edilen yeni varyantın farklı ülkelerde de artık görülmeye başlandığı bildirildi.