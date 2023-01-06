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AB'den 'Kraken' alt varyantı uyarısı

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, COVID-19 hastalığına yol açan koronavirüsün ABD'de hızla yayılan "Kraken" alt varyantının Avrupa'da nispeten daha geç de olsa yaygın hale gelebileceğini açıkladı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 18:18
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Kovidin alt varyantı için uyarı yapıldı

AB'den 'Kraken' alt varyantı uyarısı
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Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) COVID-19 salgınıyla ilgili son değerlendirmesinde, "Kraken" adı verilen XBB.1.5 alt varyant hakkında bilgiler yer aldı.

ABD'deki varyantlar arasında Kraken'in payının yüzde 40 olduğunu, bir hafta içinde hakim varyant haline geleceği belirtilen değerlendirmede, bu alt varyantın BA.1'den sonra büyüme hızı bakımından ikinci sırada olduğu kaydedildi.

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ECDC değerlendirmesinde, "Bu varyantın AB içinde COVID-19 vakalarının artışına etki etme ihtimali bulunuyor. Ancak bu artış gelecek ay içinde olmayacaktır çünkü varyant AB ülkelerinde şu an için çok düşük seviyelerde görülüyor." denildi.

Kraken'in yol açtığı COVID-19 vakaları Avrupa'da Danimarka, Fransa, Avusturya, Hollanda, Almanya,İtalya, İspanya, İsveç, İzlanda, Belçika, Çekya, Portekiz ve İrlanda'da az sayıda tespit edildi.

ABD'deki Kraken vakalarıyla ilgili veriler XBB.1.5'in hızla yayıldığını, vaka sayılarının 9 günde ikiye katlandığını gösteriyor. (AA)

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