Kovulan muhabirden Akit'e FETÖ suçlaması: Kaç milyon aldığınızı iyi biliyorum

Eski Akit TV Ankara Temsilcisi Mehmet Özmen sosyal medya hesabından yayınladığı son video da Akit’e 'FETÖ borsası' suçlaması yöneltti. Özmen, “Akit’in merkezinde FETÖ borsası kurmuşlar" dedi. 'FETÖ borsası' ayağında Osman Nuri Karahasanoğlu ve Serdar Uslu’nun olduğunu öne süren Mehmet Özmen, bir iş insanının 'FETÖ' dosyasının kapatılması karşılığında milyon liralık anlaşma yapıldığını da iddia etti.

Özmen şunları söyledi:

"Ben FETÖ ile mücadele ederken bunlar Akit'in merkezinde FETÖ borsası kurmuşlar. FETÖ borsası ayağında, Osman Nuri Karahasanoğlu bir yanda, Serdar Uslu bir yanda diğer yanda da bir iş adamı var. O iş adamına da sıra gelecek şimdi kim olduğunu söylemiyorum. O iş adamının FETÖ dosyasını nasıl kapattırdığınızı çok iyi biliyorum. Türkiye’nin en iyi tanıdığı o iş adamının FETÖ dosyasını kapatıp karşılığında kaç milyon aldığınızı çok iyi biliyorum. Biz kelle koltukta bu ülke, bu bayrak için FETÖ ile mücadele ediyoruz siz FETÖ’cülerin dosyasını kapatmak için milyonları götürdünüz. FETÖ’cü FETÖ’cü diye haberler yapıyorsunuz ardından sözleşmeyi de basıyorsunuz. Ne ala… Nasıl insansınız siz.”