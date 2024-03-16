Köy yolları açılıyor

Kaynak: İHA
Köy yolları açılıyor
Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarının açılmasını için karla mücadele çalışmalarını yürütüyor.

Günler önce bastırılan yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda köy ve mezra yolu kapanmıştı.

Etkili olan kar yağışından sonra harekete geçen Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı Yüksekova Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, köy ve mezra yollarını açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede karla mücadele çalışması ilçenin İran sınırında bulunan Esendere Beldesinin üs bölge yollarında devam ediyor.

Diğer taraftan da Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliği ve Yüksekova Belediyesi ekipleri de kendi sorumluluk alanlarında çalışmalarını sürdürüyorlar.

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