Köyceğiz’de adliye memuru mesai sırasında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Köyceğiz’de adliye memuru mesai sırasında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde görevli olan 57 yaşındaki Adli Sicil Memuru Aytekin Eşme, mesai sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Köyceğiz Adliyesi'nde görevli olan ve 1967 doğumlu olan Aytekin Eşme, sabah saatlerinde görevi başındayken sırtında ve kolunda ağrılar hissettiğini belirtmesi üzerine mesai arkadaşları tarafından Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede yapılan kontroller sonucunda Eşme'nin kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Tüm müdahalelere rağmen Eşme, hayatını kaybetti.

Vefat eden Aytekin Eşme için Cuma günü saat 10.00'da Köyceğiz Adliye binası önünde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Eşme, Köyceğiz Boğasa Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine hakimler, savcılar ve adliye personelinin yanı sıra Eşme'nin ailesi ve vatandaşlar da katıldı.

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