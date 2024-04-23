Köyceğiz’e yerleşen ünlü çift, İstanbul’a dönüş kararı aldı

Kaynak: Haber Merkezi
Köyceğiz’e yerleşen ünlü çift, İstanbul’a dönüş kararı aldı
Eşi Dilan Telkök ile İstanbul’un kalabalığından uzaklaşmak için Köyceğiz’e yerleşen Berkay Hardal, İstanbul’a geri dönüş kararı aldıklarını açıkladı.

Ünlü oyuncu Berkay Hardal, Etiler’de bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Eşi Dilan Telkök ile şehir yaşantısından kaçıp Köyceğiz'e taşınan Hardal, İstanbul'a geri dönme kararı aldıklarını açıkladı.

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Ünlü oyuncu bu süreçte teknolojiden uzak kaldığını, bir nevi detoks yaptığını söyledi. Berkay Hardal, Köyceğiz’de YouTube kanalları için eşi Dilan Telkök ile videolar çekiyordu.

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Baba olmasına çok az bir zaman kalan Berkay Hardal, "Daha çok taze, bir şey hissedemedik, heyecanla bekliyoruz." dedi.

Hardal, bebeklerine verecekleri isim konusunda kararsız olduklarını, benzersiz bir isim vermek istediklerini ifade etti.

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HOLLYWOOD’DA YER ALABİLİR

Ünlü oyuncu, senaryo okuduğunu, Hollywood'da da bir projede yer alma ihtimalinin olduğunu söyledi. Hardal, yakın zamanda setlere geri döneceğini, oyunculuğa ara verdiği süreçte dizi sektöründe gerçekleşen değişikliklere karşı zorluk yaşamayacağını aktardı.

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