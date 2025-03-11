Köyde komşu katliamı. 1'i kadın 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Köyde komşu katliamı. 1'i kadın 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Yazıtepe köyünde yaşayan Mehmet I. arabalarına eşya koyan komşuları Sait Gökçimen, Mustafa Yıldırım ve eşi Fatma Yıldırım'a ateş etti. Saldırıda Fatma Yıldırım ve Sait Gökmen öldü, Mustafa yıldırım ağır yaralandı.

Hüseyin Demir / Yeniçağ Uşak

Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Yazıtepe köyünde yaşayan 89 yaşındaki Mehmet I. evinin önünde arabalarına eşya koyan komşuları 56 yaşındaki Mustafa Yıldırım ve yanında bulunan 71 yaşındaki Yazıtepe köyü eski muhtarı Sait Gökmen'e av tüfeğiyle ateş etti.

Komşu Mehmet I., silah seslerini duyarak dışarıya çıkan Mustafa Yıldırım'ın eşi 61 yaşındaki Fatma Yıldırım'ı da vurdu.

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Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Fatma Yıldırım ve Sait Gökmen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

Saldırıda ağır yaralanan Mustafa Yıldırım önce Banaz Devlet Hastanesi’ne ardından ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Jandarma ekiplerince şüpheli Mehmet I. ise gözaltına alınırken olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı.

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Köyde yaşayanlar "Aralarında hiç bir husumet ya da kavga yoktu. Niçin ateş ederek öldürdüğüne bin anlam veremedik" dediler.

Hayatını kaybeden Fatma Yıldırım ve Sait Gökmen'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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