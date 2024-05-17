Köye giden Safiye Soyman gözleme yaptı

63 yaşındaki ünlü şarkıcı Safiye Soyman Burdur’un Yeşilbaş köyünü ziyaret etti.

Yeşilbaş’ytaki köy evine giden Soyman, köye hemen uyum sağladı.

Şalvarını giyip başına eşarp takan Soyman, “gözleme yapmadan yemeden olur mu” diyerek gözleme yaptı.

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Gözleme yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Soyman, “Burası benim terapi yerim, en mutlu olduğum yer” ifadelerini kullandı.

Soyman’ın videosuna binlerce yorum ve beğeni geldi.

Aynı zamanda bir Youtube kanalı da olan Safiye Soyman köyde yaşadıklarını “Yeşilbaş Köy Evimizde Oğlumun yanındayım ve Gözleme sezonunu açtık” başlığıyla Youtube’da da paylaştı.