Köylüler ayağa kalktı! "Doğduğum yerde yaşamak istiyorum"

Mürseller köyünde yaşayanlar, Kıryakası mevkisinde hazineye ait 21 bin 910 metrekare arazide özel şirket tarafından biyokütle enerji santrali yapılması planına tepki gösterdi.

Santral yapılacak alanın köyün içme suyu deposuna 475 metre mesafede ve otlak alanı olduğu gerekçesiyle köylüler protesto yaptı.

Eyleme katılanlar, "Suyuma, geleceğime dokunma', "Taşımız toprağımız, ağacımız canımız', "Filtreyi bacaya değil vicdanınıza takın', "Köyümü kirletme', "Köy bizim siz kimsiniz', "Yatırıma değil, doğa katliamına karşıyız', "Kanser olmak istemiyoruz" yazılı dövizlerle sloganlar attı.

Eylemde köylüler adına konuşan Mürseller Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Barış Serttaş, "Bize bu santralin çevreye zararsız olduğu söyleniyor. Peki neden şehir merkezlerinde değil de bizim köyümüzün ortasına yapılıyor. Çünkü santralin oluşturacağı kirliliği kimse kendi kapısının önünde istemiyor. Bize gelince "Burada yapılsa ne olur?" deniyor.

Ama biz burada yaşıyoruz, çocuklarımızı burada büyütüyoruz. Tarlalarımızı ekip biçiyoruz. Havamızın, suyumuzun, toprağımızın kirlenmesine göz yumamayız. Her sabah tertemiz bir havaya uyanırken artık kimyasal atıkların kokusuyla güne başlamak zorunda kalacağız. Tarlalarımızın yanı başında kül ve atık birikecek. Toprağımıza düşen küller, zehirli gazlar, yağmurla birlikte su kaynaklarımıza karışacak" diye konuştu.

Yatırıma karşı olmadıklarını belirten Serttaş, "Yaşam alanlarımızın içine yerleştirilecek santralin doğamızı, sağlığımızı, geleceğimizi tehdit ettiğini biliyoruz. Bu yüzden karşı çıkıyoruz. Burası bizim evimiz. Biz bu köyde sağlıklı yaşamak, temiz gıdamızı üretmek, çocuklarımızın geleceğini güvence altına almak istiyoruz. ​​​​​​​

Bize danışılmadan, bizim fikrimiz sorulmadan alınan bu karara sessiz kalamayız. Bu topraklar bizim geçmişimiz, bugünümüz ve yarınımız. Hukuki yollara başvurduk, yargı sürecini takip ediyoruz. Köyümüzün, doğamızın ​​​​​​​, sağlığımızın hiçe sayıldığı bir karar çıkarsa bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz."

Diğer yandan, kurulmak istenen santrale ilişkin özel şirket tarafından İl Özel İdaresi'ne başvuruda bulunulduğu, bunun üzerine ilgili kurumlardan görüş istendiği öğrenildi. Kurumlardan yalnızca Burdur İl Sağlık Müdürlüğü Karamanlı Devlet Hastanesi tarafından 7 Şubat 2025'te hazırlanan raporda olumsuz görüş bildirildiği kaydedildi. ​​​​​​​

Raporda, "Yapılması planlanan Biyokütle Enerji Santrali Tesis Alanı, gerekli önlemler alınsa da en yakın yerleşim yeri olan Mürseller köyünün su ihtiyacı göz önüne alınarak aktif kaynakların yetersizliğinden dolayı ayrıca içme suyu deposuna yakın mesafede olması nedeniyle yapılmak istenen yerin uygun olmadığı" görüşünün yer aldığı belirtildi.