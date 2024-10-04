Köylüler bedava topluyor 350 TL'ye satıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Köylüler bedava topluyor 350 TL'ye satıyor

Bartın'da iriliği ve lezzeti ile ilgi gören kuzu kestanesinde hasat başladı. Sabahın erken saatlerinde ormana giden köylüler, kestane ormanlarında yere düşen kestaneleri topluyor. Kestanelerin kilosunu iriliğine göre 150 ile 350 TL arasında satıyor.

Her yıl Ekim ve Kasım aylarından toplanan Bartın Kuzu kestanesinde hasat başladı. Bartın'ın önemli geçim kaynakları arasında yer alan kuzu kestanesi, iriliği ve lezzeti ile ilgi görüyor. Sabahın erken saatlerinde ormana gelen köylüler, çamur, kaygan zemin, diken ve dal parçaları arasında dolaşarak kestane arıyor.

Sırtlarına çuval, ellerinde poşet ve dal parçaları ile kestane arayan köylüler, ağaçtan düşen ve yörede "kirpi" olarak adlandırılan dikenli dış kabuğundan içerisinden kestaneleri tek tek çıkararak, poşet ve torbalara koyuyor. Zorlu mesainin ardından vatandaşlar, topladığı kestaneleri satmak için pazara yada yemek için evlerine götürüyor.

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Lezzeti ve iriliği nedeniyle çevre illerden gelen vatandaşlar da, Bartın ile Amasra ilçesi arasındaki ormanlık alanlarda kestane topluyor. Büyük umutlarla kestane toplamaya gelen vatandaşlar, saatlerce süren zorlu arayışa rağmen bekledikleri oranda kestane bulamadıklarını ifade etti. Vatandaşlar, ne yerlerde, ne de ağaçlarda kestane gözükmediğini belirterek, rekoltenin düşük olacağını ifade etti.

Öte yandan, pazara getirilen kestanelerin kilo fiyatı ise iriliğine göre 150 TL ile -350 TL arasında satışa sunuluyor.

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