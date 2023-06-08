Köylüler ile aslanlar arasında savaş. Aslanlar ağır darbe yedi

Kenya'da yiyecek bulamayan aslanlar yerleşim yerlerine girerek çiftlik hayvanlarına saldırıyor. Köylüler geçen ay 6 aslanı, bu ay da yine 6 aslanı daha öldürdü. Dünyanın en yaşlı aslanlarından Loonkiito da ölen aslanlardan biriydi.

Köylüler ile aslanlar arasında savaş. Aslanlar ağır darbe yedi

AA'nın haberine göre, Amboseli Ulusal Parkı’na yakın köylerde geçen ay 6 aslan keçilere ve bir köpeğe saldırdıktan sonra öldürülmüştü.

Kenya'daki Amboseli Ulusal Parkı yakınında çiftliği bulunan Parkeru Ntereka, basına yaptığı açıklamada, aslanların keçilerine saldırdığını ve hayvanlarının yaklaşık yarısının telef olduğunu aktardı.

Ntereka, "Aslanlar tarafından 12 keçim saldırıya uğradı ve bu ailem için büyük bir kayıp. Çocuklarımın okul masraflarını bu hayvanlar ile sağlıyordum." dedi.

Rosi Lekimankusi de 13 keçisinin aslan saldırısına uğradığını belirterek, bu durumun kendilerini zor durumda bıraktığını ve saldırıların artmasından endişe duyduğunu vurguladı.

Yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmalar yürüten The Big Life Vakfı, aslanların saldırısına uğrayan hayvanlar için köylülere tazminat teklifinde bulunsa da köylüler verilen rakamın yeterli olmadığı görüşünde.

2 AYDA 12 ASLAN ÖLDÜRÜLDÜ

Kenya'da aslanların yerleşim yerlerine girerek çiftlik hayvanlarına saldırmaya başladığı belirtildi. Amboseli Ulusal Parkı’na yakın köylerde geçen ay 6 aslan keçilere ve bir köpeğe saldırdıktan sonra öldürülmüştü.

Çobanlar 6 aslanı daha öldürerek Doğu Afrika'da yaban hayatı koruma çabalarını tehdit ediyor. Turizm ve yaban hayatı, ekonomik büyümeye, çevrenin korunmasına ve kültürel korumaya katkıda bulundukları için Kenya için hayati öneme sahip.

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