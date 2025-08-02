Köylüler ormanı temizledi

Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü sakinleri, Türkiye’nin farklı noktalarında meydana gelen yangınların ardından harekete geçti. Köy muhtarı Kazım Çulha liderliğinde toplanan köylüler, Kümbet Yaylası’nda bulunan ormanlık alana giderek temizlik yapmaya başladı.
Köylülerin duyarlı davranışına Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü Karaçam Şefliği personelleri de destek verdi. Ormanlık alanda bulunan ve yangına sebep olabilecek atıkları toplayan köylülerin duyarlı hareketi, takdir topladı.