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Köylüler yağmur duasında 

Kış mevsiminin sonlarına gelinmesine rağmen yağışın beklenenin çok altında kalması sebebiyle Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde yağmur duası yapıldı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 16:32
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Köylüler yağmur duasında 

Köylüler yağmur duasında 
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İHA'nın haberine göre, Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesi mahalle muhtarları tarafından düzenlenen yağmur duası; Meriç İlçe Müftüsü Fatih Acar tarafından yapıldı. 
Yağmur duasına, çevre köylerden vatandaşlar, siyasi parti yöneticileri, STK'ların yönetici ve temsilcileri de katıldı.

İlçe Müftüsü Fatih Acar, "Subaşı beldemizde düzenlediğimiz yağmur duası ile Yüce Allah'tan ekinlerimizin, toprağımızın, baraj ve göllerimizin ihtiyacı olan yağmuru yağdırmasını, ürünlerimizin bol ve bereketli olmasını diledik. Allah dualarımızı kabul etsin" dileğinde bulundu.

Subaşı beldesinde gerçekleştirilen yağmur duasının ardından ikramda bulunuldu.

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