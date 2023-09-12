Koyun Dolly’i klonlayan bilim insanı Ian Wilmut hayatını kaybetti

Edinburgh Üniversitesi’nin bir parçası olan Roslin Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, koyun Dolly’i klonlayan İngiliz bilim adamı Ian Wilmut'un 79 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.

KAYNAK: İHA
Koyun Dolly’i klonlayan bilim insanı Ian Wilmut hayatını kaybetti

Nükleer transfer süreci kullanılarak yetişkin somatik bir hücreden klonlanan ilk hayvan olan koyun Dolly’i klonlayan İngiliz bilim adamı hayatını kaybetti. İskoçya’nın başkenti Edinburgh’ta yer alan Edinburgh Üniversitesi'nin bir parçası olan Roslin Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, koyun Dolly’i klonlayan bilim adamı Ian Wilmut'un 79 yaşında hayatını kaybettiği belirtilerek, “Genetiği değiştirilmiş koyun yapmak için kullanılabilecek klonlama veya nükleer transfer tekniklerini geliştirme çabalarına öncülük etti” denildi.

Wilmut, Roslin Enstitüsü’nde Keith Campbell ile birlikte 1996 yılında Dolly'yi klonlamıştı. Wilmut’a yıllar önce Parkinson teşhisi konmuştu.

Öte yandan Dolly, klonlanmasının ardından 6 kuzu doğurmuş ve 14 Şubat 2003'te ilerleyen akciğer hastalığı nedeniyle uyutulmuştu.

Öne Çıkanlar
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru neydi? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorunun cevabı nedir?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru neydi? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorunun cevabı nedir?
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
Son Haberler
BM askerleri KKTC toprağına girdi. KKTC güvenlik güçlerine saldırdılar Güncel
BM askerleri KKTC toprağına girdi. KKTC güvenlik güçlerine saldırdılar
Yılan otu neye iyi geliyor? Şifalı Bitkiler
Yılan otu neye iyi geliyor?
Masterchef'te Mehmet Şef program sırasında fenalaştı Magazin
Masterchef'te Mehmet Şef program sırasında fenalaştı
Hazine yine borçlandı. Bu seferki rakam 1 milyar TL Ekonomi
Hazine yine borçlandı. Bu seferki rakam 1 milyar TL
İsrail’de Yüksek Mahkeme önünde yargı reformu protestosu Dünya
İsrail’de Yüksek Mahkeme önünde yargı reformu protestosu
Küresel piyasalar pozitif döndü Ekonomi
Küresel piyasalar pozitif döndü