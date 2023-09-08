Koyun sürüsü Nemrut Dağı'nda tozu dumana katıp ilerledi

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyündeki koyun sürülerinin Nemrut Dağı eteklerine doğru yaptıkları tozlu yolculuk kilometre uzaktan bile görüldü. O anları fotoğraf sanatçıları yoğun ilgi gösteriyor.

KAYNAK: İHA
Koyun sürüsü Nemrut Dağı'nda tozu dumana katıp ilerledi

İHA'nın haberine göre, Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde her gün binlerce koyunu süt sağımı için köye getiren çobanlar, süt sağımından sonra gün batımına doğru sönmüş bir volkanik dağ olan Nemrut Dağı eteklerine doğru tozlu yolculuğa başlıyor.

Çobanlar ve koyun sürülerinin tozlu yolculuğu fotoğrafçılardan yoğun ilgi görüyor. Koyun sürülerinin çıkardığı tozların gün batımı ile birlikte fotoğraflamak isteyen fotoğrafçılar köye akın ediyor. Bitlis ve çevre illerin yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından gelen fotoğrafçılar, koyun sürülerinin tozlu vadide ortaya çıkardığı görüntüleri arşivlerine katıyor.

İstanbul’dan gelerek sürülerin tozlu yolculuğunu fotoğraflayan fotoğraf sanatçısı Fatma Çınar, “Tatvan’ın Kıyıdüzü köyüne bu tozlu yolculuğu görmek için geldim. Tozlu yolculuğu video ve fotoğraflarda görüyordum. Bende kendime fotoğraf arşivi yapmak için İstanbul’dan kalkıp buralara geldim. Gerçekten güzel bir yolculuk. Herkese tavsiye ediyorum, gelip görmenizi istiyorum” dedi.

Van’dan gelen fotoğraf sanatçısı Mehmet Şah Deniz ise “Van’dan geliyorum. Doğa fotoğrafçısıyım, hobi gayesiyle fotoğraf çekiyorum. Bugünde Kıyıdüzü köyüne sürülerin Nemrut Dağı’na olan efsanevi yolculuğunu çekmek için geldik. Her sene geliyorduk, bu sene tekrar geldik. Güzel kareler yakaladık. Burada gün batımına karşı oluşan kızıl atmosferde çok güzel fotoğraflar çıkıyor. İyi fotoğraflar arşivlemek için bu senede geldik. Güzel fotoğraflar çektik” diye konuştu.

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