Koyunlar telef oldu

Kaynak: İHA
Koyunlar telef oldu
Van'da akşam saatlerinde ahıra kapatılan koyunlar, sabah havasızlıktan telef oldu.

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Aşağı Göze köyünde akşam yaşanan yoğun yağmurdan dolayı yaklaşık 180 koyununu ahıra kapatıldı. Koyunların sahibi Erdal Bayramhan, sabah ahıra gelip kapısını açınca onlarca koyunun cansız bedenini buldu.

Bayramhan, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Erciş Belediyesi ekiplerine aktardı. Olay yerine gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanları yaptıkları incelemede, koyunların havasızlıktan telef olduğunu belirleyerek tutanak tuttu.

Olay sonrası çoğu telef olan koyunların bazıları kesildi komşulara dağıtıldı. Telef olan hayvanlar ise olay yerine gelen kepçeyle açılan çukurlara gömüldüğü aktarıldı.

Koyunların sahibi Erdal Bayramhan, "Sabah koyunlara bakmak için geldim. Ahırın kapısını açtığımda 180 koyundan 140'ı telef olmuştu. Ekiplerin yapmış olduğu incelemede hepsinin havasızlıktan dolayı telef olduğunu belirtildi. Telef olan hayvanların çoğunun gebe olduğunu öğrendim. Yetkililerden telef olan hayvanlarımız için destek istiyoruz" dedi.

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