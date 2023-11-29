Koyunlar tipiye yakalandı

İHA'nın haberine göre, Karabey köyüne bağlı Kamiş mezrasında yaşayan hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, sabah saatlerinde küçükbaş hayvanlarını otlatmak için kırsala çıktı. Ancak hava durumunun beklenenden daha kötü olmasıyla birlikte kar yağışı ve tipi başladı. Bu durumda hem hayvanlar hem de çobanlar zor durumda kaldı.

Hayvanlarını kaybetmemek için mücadele eden çobanlar, sürüyü bir arada tutmakta güçlük çekti. Yaklaşık 4 saat süren zorlu yolculuğun ardından çobanlar, hayvanlarını köye ulaştırmayı başardı. Hayvanlarını kurtaran çobanlar, büyük bir sevinç yaşadı.