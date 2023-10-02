Kozan Barajında su seviyesi alarm veriyor



Bu yıl aşırı sıcaklar nedeniyle çok şiddetli kuraklık görülen Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan Barajı kuruma noktasına geldi. Barajdaki suyun kilometrelerce çekilmesiyle baraj adeta çorak araziye döndü.

Havadan dronla görüntülenen kuraklık manzarası görenleri ürküttü. Barajda bulunan teknenin ise kuraklık nedeniyle tüm turları iptal edildi.

Kozan'da kilometrelerce çekilen su ile geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeniyle gün yüzüne çıkan tarihi yapı ise yeniden görüntülendi.

Barajda su seviyesi yüzde 16 seviyesine kadar geriledi.

Emsal Uçar, barajın kurumak üzere olduğunu kaydederek, "Barajımız kurumak üzere. Ek bir su kaynağı ile desteklenmesini istiyoruz. Suyumuzu duyarlı kullanalım, boşa harcamayalım" dedi.